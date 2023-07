Stava salvando un cucciolo abbandonato ma un urlo dalla foresta lo ferma

Un uomo sta salvando un cucciolo abbandonato, quando è costretto a fermarsi: dalla foresta ha sentito infatti un urlo disperato ed è subito intervenuto.

Un uomo ha appena tratto in salvo una cagnolina dal manto bianco, abbandonata in strada e sta per ripartire con la sua moto quando un urlo disperato gli fa cambiare idea. L’uomo si volta e in mezzo alla fitta vegetazione scorge qualcosa che gli fa subito comprendere la necessità di un suo tempestivo intervento. Nascosto tra i cespugli si trova infatti un cucciolo di cane, che ferito e sanguinante ulula per la paura e la stanchezza.

Salva un cucciolo abbandonato nella foresta e subito dopo ne trova un altro

I fatti si sono svolti nell’isola di Koh Samui, in Thailandia (Stato del Sud-est asiatico) e sono testimoniati da un video condiviso su Instagram dall’uomo che ha salvato i cuccioli, Niall Harbison.

Sulla propria pagina Instagram, all’account social @niall. harbison, Niall Harbison, che vive in Thailandia e gestisce un rifugio per animali, pubblica quotidianamente video e foto dei cani randagi da lui salvati. Come è possibile vedere da uno degli ultimi filmati, l’uomo sta per ripartire con il suo veicolo dopo aver tratto in salvo una cucciola di cane dal manto candido di simil razza Labrador retriever. Proprio in quel momento, però, sente il pianto disperato di un altro cane.

Niall torna quindi indietro e in mezzo alla vegetazione scorge il musetto insanguinato di un cucciolo dal manto marroncino. Il piccolo era ferito e aveva urgentemente bisogno di aiuto. Con non poca difficoltà, l’uomo è riuscito a prendere in braccio il cucciolo, nonostante il piccolo abbia opposto resistenza e gli abbia anche morso la mano. Avvolto in una giacca e messo sul sellino della moto accanto alla cucciola bianca ribattezzata con il nome di “Lady Diana“, il cagnolino si è calmato. Thor, questo il nome che Niall gli ha dato, è stato ricoverato presso la clinica veterinaria annessa al rifugio.

Così racconta Niall nelle didascalie poste a corredo del video: «Stavamo salvando un cucciolo oggi quando abbiamo sentito un altro urlare nelle vicinanze. Proveniva da una cucciolata diversa, ma erano stati entrambi scaricati. Questo ragazzo era pietrificato molto magro e ferito. Non era facile da prendere e mi ha dato un piccolo morso ma aveva bisogno di essere catturato. Entrambi i cuccioli erano coperti di zecche e pulci e gravemente malnutriti. Dopo essere stati scaricati il loro mondo era sottosopra. Li abbiamo fatti calmare e portati alla clinica veterinaria dove sono stati lavati, nutriti e medicati. Le loro nuove vite migliori iniziano ora». Thor e Lady Diana appartengono infatti a cucciolate diverse, ma condividono lo stesso destino di abbandono. «Questo è il sesto cane in tre giorni abbandonato nella nostra piccola area e cinque di loro sono cuccioli. Chiaramente non è più un incidente visto quanto spesso accade», denuncia Niall. Così l’uomo prosegue su Instagram: «Li puliremo, li nutriremo e ci libereremo di tutte le zecche e le pulci e poi penseremo a dove andranno. Questo è il problema di domani. Per ora sono al sicuro». E così infatti è stato. Thor e Lady Diana sono stati subito curati: il cagnolino ha impiegato più tempo a guarire a causa di una grave malnutrizione e di una ferita alla mascella. Come ha scritto l’uomo che lo ha salvato, se il piccolo fosse rimasto anche solo un altro giorno da solo non sarebbe di certo sopravvissuto. Ora i cuccioli stanno bene e sono pronti per trovare una famiglia tutta per loro. La vita per i cani randagi non è semplice; per fortuna, però, sono molte le persone che come Niall Harbison dedicano il loro tempo ad aiutare gli animali in difficoltà, offrendo loro la possibilità di un futuro migliore. (di Elisabetta Guglielmi)