“Stava per lasciarla sull’altare per un’altra”: svelato un durissimo retroscena sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: tutti i dettagli

Fedez sta attraversando una serie di crisi personali e professionali, caratterizzate da tensioni con Chiara Ferragni e tentativi di suicidio. Poco prima del matrimonio con Chiara, Fedez ha contattato l’ex fidanzata Angelica Montini, esprimendo il desiderio di ricominciare con lei, ma Angelica lo ha incoraggiato a proseguire con la sua vita. Dopo il matrimonio e la nascita del loro secondo figlio, le difficoltà tra i due sono aumentate, complicate dalla disapprovazione della famiglia di Chiara e da un episodio controverso al Festival di Sanremo che ha portato a una lite. In un momento di crisi, Fedez ha tentato di togliersi la vita.

La situazione si aggrava con lo scandalo del Pandoro Gate, portando Chiara a mettere fine alla loro relazione. Nel frattempo, il ritorno di Angelica nella vita di Fedez segna un ulteriore capitolo tumultuoso. Nonostante incontri segreti, la relazione è complicata dalla vita di Angelica con un imprenditore milanese. Dopo aver espresso il desiderio di trasferirsi a New York con Fedez, Angelica lo lascia nuovamente, portando il rapper a un altro tentativo di suicidio, salvato da Fabrizio Corona, che allerta sua madre.

Corona media tra Fedez e Angelica durante una chiamata a tre, ma il confronto non porta a una riconciliazione. Aggiungendosi a queste tensioni, Corona rivela pressioni politiche per non mandare in onda una puntata, ma rifiuta ogni censura. Infine, emergono dettagli sulla canzone di Fedez a Sanremo, che risulta essere un omaggio ad Angelica, non a Chiara, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla sua vita amorosa.