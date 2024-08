stava per essere chiuso in un frigorifero

Un tucano finisce quasi rinchiuso nel frigorifero nel tentativo di rubare della frutta: a causa della sua golosità stava per finire nei guai.

Alle volte i vizi possono portare dei guai, e ciò vale non solo per noi esseri umani ma anche per i nostri amici animali: è questo il caso di un tucano golosissimo, che finisce rinchiuso in frigorifero per rubare della frutta fresca conservata al fresco. La domanda è come ci sia finito lì dentro ma soprattutto come non si sia accorto che quel frigorifero stava per diventare una sorta di prigione, una sorta di punizione per il reato di furto di cui si stava ‘macchiando’ prima di essere scoperto dalla sua padrona.

Tucano finisce rinchiuso in frigorifero per rubare della frutta: colto sul (mis)fatto

Se avesse potuto rispondere alle domande dell’incredulo padrone, probabilmente il tucano Chester non avrebbe saputo trovare una scusa plausibile per essersi infilato nel frigorifero di casa, colmo di frutta fresca nel tentativo di rubarne un po’. Se non fosse stato beccato (e nel suo caso mi sembra il termine più giusto) questo uccello avrebbe consumato in piena libertà il suo adorato pasto.

Quando la porta del frigo si apre tuttavia non è ben chiaro cosa ci sia tra le bibite e le buste di cibo fresco, poi si riesce a scorgere un becco lungo, quello tipico dei tucani, che prova a ‘scavare’ in una busta di uva. E a nulla valgono le domande della padrona che non riesce quasi a credere ai suoi occhi: pare proprio che Chester non abbia alcuna intenzione di uscire da quel posto.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Tucano entra in una stanza, preparata da una coppia per il bimbo in arrivo

Tucano finisce rinchiuso in frigorifero per rubare della frutta: una tragedia sfiorata

Come spiega nei commenti la padrona di Chester, che cura anche il canale social a suo nome, non può mai ‘permettersi’ di non sapere dove sia il suo adorato volatile: questo perché potrebbe facilmente perderlo di vista e farlo finire nei guai (come in questo caso) oppure schiacciarlo involontariamente o perderlo.

E anche stavolta per poco non si è sfiorata la tragedia: se l’uccello fosse rimasto a lungo in un frigorifero sarebbe potuto accadere il peggio.

Anche una volta scoperto l’ostinato tucano non sembrava affatto voler abbandonare la sua postazione, probabilmente perché non aveva ancora raggiunto il suo scopo, quello di mangiare la frutta. Sull’ennesimo invito della padrona tuttavia Chester poggia le zampe sulla sua mano e si fa adagiare sul piano della cucina: a questo punto gli si promette della frutta, a patto che non vada mai più nel frigorifero a prendersela da solo.