Stava per annegare in piscina, dopo il salvataggio la vita di tutta la famiglia è cambiata-VIDEO

Dalla salvezza alle ‘presentazioni ufficiali’: la storia del cerbiatto che ha rischiato di morire e la riconoscenza della mamma.

Di sicuro questa è una di quelle storie che sembrano tratte direttamente dai libri di fiabe non solo per la tenerezza dei suoi protagonisti ma anche per l’umanità che gli umani hanno mostrato nei loro confronti. E’ la storia del cerbiatto che ha rischiato di morire e della riconoscenza di sua madre, che si è presentata insieme a lui alla fine di un video che è diventato molto popolare sul canale TikTok: non ci resta che vederlo!

Il cerbiatto finisce in piscina: dalla salvezza all’adozione

Avremmo potuto raccontare un finale del tutto diverso ma per fortuna l’intraprendenza e il coraggio di un bambino che, incoraggiato certamente dall’autore del video postato sul popolare social Tik Tok, ha salvato il cerbiatto che era caduto nella sua piscina, raccogliendolo con le mani. Sì perché, per quanto possa apparire incredibile, questo meraviglioso animale si era ritrovato proprio nel giardino di casa, cadendo rovinosamente in piscina.

Con questa immagine della sua caduta in acqua è raccontata la storia del cerbiatto (che non può non ricordarci quella dell’omonimo film di animazione, Bambi) lungo l’arco di tutto un mese in compagnia della sua nuova famiglia, che non lo ha solo salvato da un quasi certo annegamento ma che lo ha effettivamente adottato.

Infatti man mano che i giorni passavano si può notare come i video mostrano il cerbiatto che si integra perfettamente alla compagnia degli umani di casa e del loro cane. Ma questa storia avrebbe riservato ancora altre sorprese.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Proprio come Bambi: dov’è la mamma del cerbiatto? Il video che commuove tutti

Il cerbiatto che ha rischiato di morire è parte della famiglia: la riconoscenza della mamma

E’ molto emozionante notare che fin dal secondo giorno dopo quel ‘burrascoso’ incontro, il cerbiatto diventa una sorta di animale domestico con i suoi rituali: si presenta alla porta di casa, fa le coccole al piccolo appena nato, si lascia nutrire e gioca con il cane di casa. Sembra perfettamente a suo agio e si trova molto bene in compagnia di tutti i componenti della sua nuova famiglia umana.

Ma che fine ha fatto la sua famiglia di origine? Non lo hanno abbandonato, affatto. E ne abbiamo conferma proprio con le ultime immagini del video, che mostrano la sua mamma accompagnarlo sull’uscio di quella che ormai è la sua casa. Quasi come se la femmina volesse ringraziare la famiglia per essersi presa cura del suo piccolo.

@circulez_ya_rien_avoir regarde à la fin !! 😍🥰 #nature #sauvetage #biche #adopte ♬ som original – Yagami_clips

Non si sa come si è conclusa la storia, se mamma e figlio sono rimasti in quella casa di persone meravigliose e accoglienti o hanno preferito tornare nel loro habitat naturale. Fatto sta che di certo questa storia ormai famosa ha toccato il cuore di tutti coloro che l’hanno vista e ha dato nuova speranza e fiducia nell’umanità.