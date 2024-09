Stava facendo snorkeling, poi una balena lo ha lanciato in aria: il video è spaventoso

Un’entusiasmante avventura di snorkeling si è momentaneamente trasformata in un episodio inaspettato e spettacolare: durante l’attività subacquea, un uomo è stato lanciato in aria dalla coda di una balena. L’incidente, catturato da una telecamera, ha sorpreso sia gli spettatori in diretta che coloro che lo hanno visto online.

Il gruppo, composto da appassionati di snorkeling tra cui i noti youtuber Max e Jaqueline, si trovava sulla Gold Coast in Australia, dove aveva avvistato tre megattere che nuotavano vicino alla loro barca. Mentre uno di loro stava filmando, è avvenuto l’incontro straordinario: una balena, nel suo movimento, ha agitato la potente coda, colpendo uno dei ragazzi, che si è ritrovato a cavalcare l’animale prima di essere sbalzato fuori dall’acqua.

Le immagini mostrano chiaramente la scena incredibile, con il ragazzo, munito di maschera e boccaglio, completamente sorpreso dalla violenta spinta della balena. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e l’incidente ha solo suscitato emozioni tra i presenti. Gli appassionati, entusiasti dopo l’episodio, hanno descritto l’incontro come uno dei più memorabili delle loro esperienze in acqua con le balene.

Sebbene l’incidente fosse inaspettato, la vista di tre enormi megattere nuotare attorno alla barca era già di per sé emozionante. La balena, col suo gesto, sembra aver tentato di liberarsi della guida di Aqua Adventures, che si era avvicinato troppo a uno dei suoi spazi marini.

Nonostante il momento di panico iniziale, il gruppo ha poi ringraziato l’organizzazione per l’eccezionale esperienza. La storia è diventata virale sui social media, dimostrando come le avventure in natura possano riservare sorprese incredibili e indimenticabili, sempre nel rispetto dell’ambiente marino. In questo caso, un’incontro ravvicinato con una balena ha trasformato un normale giorno di snorkeling in un’avventura da raccontare, con un messaggio di meraviglia e rispetto per la vita marina.