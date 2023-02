Stava congelando da solo in strada: i poliziotti lo notano per caso

Alcuni poliziotti si accorgono di lui per caso mentre si trova da solo in strada, esposto al freddo: il piccolo stava congelando.

Un piccolo maialino ha rischiato di morire assiderato dopo essere rimasto per un lungo periodo di tempo esposto alle basse temperature invernali e senza alcuna protezione. Alcuni agenti hanno casualmente incrociato l’esemplare mentre stavano portando a temine una perlustrazione di routine nella zona di Fairview, in Alaska, a bordo della loro autovettura.



Ad avvisare la squadra mobile in servizio della curiosa presenza del maialino, immobilizzato dal freddo in strada, sarebbe stata una segnalazione inoltrata agli agenti da un cittadino del poste. La quale avrebbe aiutato i membri della squadra di polizia a comprendere sia lo stato di abbandono in cui verteva il povero esemplare che la sua pressoché esatta posizione.

Sebbene non siano ancora state portate alla luce le reali motivazioni che avrebbero spinto il maialino ad allontanarsi dalla sua dimostra e a recarsi in quel luogo in solitaria, la peculiare vicenda si sarebbe poi conclusa nel migliore dei modi grazie, in primis, all’imminente intervento degli agenti.

Dopo aver compreso l’evidente difficoltà dell’esemplare, dovuta alle temperature che avevano appena sfiorato i -3 gradi nella cittadina degli Stati Uniti, gli agenti hanno provveduto a recuperare l’animale a rischio assideramento e lo hanno accolto con piacere nella loro autovettura. In modo che potesse scaldarsi e ripararsi dal gelo esterno. Il maialino – vista l’insolita natura della vicenda – è stato soprannominato, con un pizzico di humor, “Elvis Pigsley” dalla squadra di agenti che lo hanno soccorso.

Il Dipartimento di Polizia di Anchorage ha condiviso in seguito un comunicato ufficiale per raccontare la vicenda. E per farlo si è servito di un simpatico quanto simbolico scatto che mostrava come il maialino sbucasse dal finestrino della volante guardando con rammarico il posto che lo aveva messo in pericolo. I portavoce del Dipartimento hanno così voluto documentare con orgoglio la notizia dell’esemplare appena tratto in salvo. La comunicazione è stata resa pubblica su Facebook, lo scorso 14 febbraio.

Il dolcissimo Elvis Pigsley – dopo aver recuperato la sua normale temperatura corporea e a termine del “giro turistico” della cittadina – avrebbe potuto infine riunirsi con i membri della sua famiglia, che pare lo avessero ormai dato per disperso nel giorno di San Valentino.