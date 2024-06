“Stava comprando delle.. “Kate Middleton avvistata in dolce compagnia, cosa stava facendo la Principessa

Avvistata Kate Middleton in dolce compagnia, l’indiscrezione delle ultime ore raccontata da un testimone: Ecco cos’è sta e le sue dichiarazioni

Nelle ultime ore un’importante indiscrezione ha visto protagonista ancora una volta la bellissima e amata Principessa Kate Middleton avvistata in dolce compagnia. Quest’ultima ormai da diversi mesi si è ritirata dalla vita pubblica a seguito dell’intervento chirurgico all’addome.

Come tutti noi ricordiamo, è stata proprio quest’ultima a spiegare a distanza di settimane come stia lottando contro un tumore che, l’ha profondamente segnata. Kate infatti, sta affrontando un duro ciclo di chemioterapia per il quale, ha preferito rimanere lontana dal gossip, dalle telecamere ma soprattutto dalle dicerie sulla sua Famiglia Reale.

Nelle ultime ore è proprio un’indiscrezione riportata dal sito The Sun a svelare le condizioni di salute della Principessa avvistata fuori dal Palazzo. A rivelarlo è una fonte che ha testimoniato allo stesso portale dove e come l’ha vista; ecco le ultime indiscrezioni sul suo conto.

Kate Middleton avvistata in dolce compagnia, l’indiscrezione: “Sembrava felice e…”

Sono tante le indiscrezioni che vedono protagonista Kate Middletton nelle ultime settimane ma di recente quella che ha rassicurato più di tutti i fan è quella rilasciata da un commesso. Il The Sun infatti sostiene che la Principessa di Galles sia stata avvistata insieme a suo marito William all’interno di un negozietto di una piccola azienda agricola non troppo lontana dall’Adelaide Cottage.

L’indiscrezione spiega come moglie e marito abbiano trascorso un sabato fuori dalla loro residenza. Il tutto per poi guardare i loro tre figli durante le loro ore di sport. Entrambi poi sarebbero stati visti in un negozio agricolo mentre acquistavano delle tartine.

La testimonianza è chiara e rassicurante proprio come afferma un commesso direttamente al The Sun:

Dopo tutti i pettegolezzi che sono circolati su di lei, sono rimasto sbalordito nel vederli lì. Kate stava facendo la spesa con William e sembrava felice. Stava bene. I figli non erano con loro, ma è un ottimo segno che lei sia sana abbastanza da fare un salto a fare la spesa.

Nonostante la testimonianza sembri molto reale ed autentica, non ci sono foto che possano confermare o avvalere tale testimonianza. I fan della Principessa però sperano davvero che quanto riportato sia vero così da poter tirare un respiro di sollievo in merito alla sua guarigione e alle cure che, sarebbero dando i loro frutti.