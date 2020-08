Si è accorto subito delle conseguenze del suo gesto il cinquantenne austriaco che è stato individuato dai carabinieri come l’autore del danno alla statua in gesso di Paolina Borghese, opera di Antonio Canova, nella Gipsoteca di Possagno, in provincia di Treviso. E’ quanto emerge dalla ricostruzione dei carabinieri della compagnia Castelfranco Veneto: dalle immagini di videosorveglianza si vede il turista rialzarsi dopo la foto scattata da un’altra persona, urtare il piede della statua e tornare sui suoi passi un paio di volte per verificare il danno, prima di allontanarsi visibilmente innervosito.

