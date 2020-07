“Innanzitutto il premier Conte ha detto possibile” proroga dello stato di emergenza. “Il che significa che è sul piatto la valutazione. E dipende da cosa si intende. Se è una cornice legislativa che consente di aiutare l’Italia per una guerra non ancora vinta è qualcosa che va ben valutato. Se per emergenza si intende il fatto che ci troviamo di fronte alla paura di una nuova epidemia a ottobre-novembre faccio fatica a pensare alla parte sanitaria in questa emergenza, perché a mio avviso vedo difficile” che si ripeta “ciò che abbiamo vissuto a febbraio e marzo, vedo difficile l’emergenza sanitaria”. E’ la riflessione del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto oggi su Rai Radio1 a ‘In viva voce’.

