“Quando finisce lo stato d’emergenza? Che ne so io, lo decideranno con le freccette…”. Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, risponde così alle domande sull’ipotesi di stop allo stato d’emergenza il 31 marzo. “Già adesso non siamo più in emergenza, è evidente. Lo chieda ai geni del ministro della Sanità e ai suoi esperti. Ci sono i dati, lo dicono i Bassetti e i Crisanti”, dice il filosofo e politologo.

“I dati sono quelli, con i morti sopravvalutati, con i morti per covid e con covid messi insieme. I tamponi significano poco o niente, il 90% sono asintomatici. E il 90% di questo 90% nemmeno trasmette il virus. Quando finisce l’emergenza? Che ne so io, lo decideranno con le freccette… Dove butta, butta… C’è un piano di ritorno alla normalità? Bisogna chiedere a questo governo costa intenda fare, siamo in una situazione che già travalica ogni norma”, aggiunge.

“Andiamo avanti a decreti su materie delicatissime. E il decreto in certi casi produce effetti che potrebbero essere rivisti dalla legge: intanto, però, si va avanti”, afferma ancora. “Non è possibile che vadano avanti con politiche più draconiane e restrittive in una situazione come quella attuale, queste politiche si svuoteranno in maniera fisiologica”.