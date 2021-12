“Lo stato di emergenza è una cosa molto italiana, per fare cose normali come si fanno in altri Paesi da noi si deve dichiarare lo stato di emergenza. Oggi non viviamo la situazione del 2020, ma una condizione al momento è gestibile. Il messaggio che deve passare dalla politica è di dire che non siamo come un anno fa, non siamo in emergenza, tuttavia faremo una mini proroga per mantenere l’organizzazione che ha permesso di fare bene quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Deve essere spiegato bene ai cittadini e il premier Draghi sa bene come farlo”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova. Nel pomeriggio ci sarà il Cdm che dovrebbe varare la mini-proroga dello stato di emergenza.

Bassetti promuove la gestione dell’emergenza guidata da Draghi. “Il Governo sulla pandemia sta continuando ad agire bene, possiamo tranquillamente dire che ad oggi non ha sbagliato nulla. Non come chi l’ha preceduto”, conclude.