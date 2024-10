StatisticAll, partono i lavori della decima edizione

Sono iniziati oggi i lavori della decima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, dedicato alle “Statistiche senza frontiere. Fiducia, etica, sistema: il futuro dei dati in Europa”. Il primo intervento ha riguardato le migrazioni giovanili in Europa, con un focus sulle emigrazioni degli italiani; mentre alcuni giovani emigrano per esperienze positive di crescita professionale, molti non ritornano in patria, a differenza di altre nazioni europee. La discussione ha messo in evidenza l’evoluzione del fenomeno, sottolineando che anche i meno qualificati si spostano all’estero. Le motivazioni variano dalla ricerca di lavoro a un miglioramento della qualità della vita.

Successivamente, si è tenuto un dialogo su coesione e autonomia geografica nell’ambito dell’Europa, evidenziando la disuguaglianza economica e sociale tra le diverse regioni italiane. Il Mezzogiorno, ad esempio, ha un Pil pro capite significativamente più basso rispetto al Nord, e i fondi europei non sembrano sufficienti a colmare queste disparità. Sono stati citati dati sui movimenti interni degli italiani, con la maggior parte che si sposta tra le regioni.

Un altro importante intervento ha messo in luce le tematiche di uguaglianza e inclusione, con particolare attenzione alle discriminazioni di genere e agli investimenti dell’Istat in indagini sui fenomeni sociali. È stato sottolineato il gap di attenzione internazionale sul tema della violenza contro le donne, e la necessità di migliorare le statistiche relative ai diritti umani.

Nel pomeriggio, si è parlato della sicurezza dei dati e della loro governance. È emerso come la digitalizzazione di fenomeni sociali complessi richieda un’elevata qualità e sicurezza dei dati raccolti. Infine, è stata discussa la nuova governance europea della finanza pubblica, con l’accento sulle riforme necessarie per la sostenibilità del debito e una crescita più inclusiva, richiamando l’importanza di coinvolgere tutti gli attori istituzionali.

La giornata si è conclusa con un dibattito sul futuro della governance europea, evidenziando come le politiche attuali, pensate per un contesto economico di trent’anni fa, debbano essere ripensate in funzione delle sfide contemporanee.