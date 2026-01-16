Stati Usa contro regolamentazione IA

La regolamentazione federale sull’intelligenza artificiale rimane poco chiara, pertanto sono entrate in vigore due principali leggi statali sull’IA. La California e New York hanno approvato leggi sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale, che impongono agli sviluppatori di pubblicizzare come attenueranno i maggiori rischi posti dall’intelligenza artificiale e di riferire sugli incidenti di sicurezza che coinvolgono i loro modelli.

Le leggi, note come SB-53 e RAISE Act, si concentrano sulla trasparenza, sulla documentazione e sulla segnalazione, e richiedono alle aziende di proteggere gli informatori e di notificare gli incidenti di sicurezza entro un certo periodo di tempo. Tuttavia, l’amministrazione Trump ha rinnovato gli attacchi alla legislazione statale sull’IA, affermando che rallenterebbe lo sviluppo e danneggerebbe i posti di lavoro nel settore tecnologico.

I ricercatori sono ancora insoddisfatti delle leggi attuali, che non richiedono che i laboratori di intelligenza artificiale facciano testare i loro modelli da terze parti. L’SB-53 della California richiede alle società di intelligenza artificiale di proteggere gli informatori, il che ha colpito gli esperti del settore. La governance è già diventata una priorità più alta per le società di intelligenza artificiale, guidate dai loro profitti, e i clienti aziendali stanno spingendo la responsabilità sugli sviluppatori e gli investitori tengono conto della privacy, della sicurezza informatica e della governance nelle loro decisioni di finanziamento.