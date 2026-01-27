Stati Uniti: tolleranza zero e complottismo

Nel 2023, Homan si è unito all’America project, un’organizzazione cofondata da Patrick Byrne, un noto sostenitore del movimento che nega la validità delle presidenziali del 2020. In questa organizzazione, Homan ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato fino a ottobre, quando ha fondato la no-profit Border911. Successivamente, ha trascorso diversi mesi promuovendo teorie del complotto sugli immigrati irregolari in vari Stati.

Verso la fine del 2024, dopo la vittoria di Trump, Homan ha partecipato a un festival estremista dove ha difeso la politica di separazione delle famiglie al confine. Ha affermato che “Trump torna, io torno e gestirò la più grande operazione di espulsioni che questo paese abbia mai visto”. Ha anche sostenuto che l’idea dietro la tolleranza zero è che se si iniziasse a perseguire queste persone, smetterebbero di venire. Ha aggiunto che separare le famiglie è spiacevole, ma a volte necessario, come quando un genitore va in prigione.

Homan è stato introdotto sul palco da Justin Moon, produttore di armi da fuoco e figlio del fondatore della Chiesa dell’unificazione. Ha condiviso il palco con personaggi di estrema destra come Jack Posobiec, Ivan Raiklin, Mel K, Michael Flynn e Craig Sawyer, che hanno promosso varie teorie cospirative.