Stati Uniti: Thunder sconfitti

La partita tra Oklahoma City Thunder e Charlotte Hornets si è conclusa con la vittoria degli Hornets per 124-97. Il risultato ha interrotto la striscia di 24 vittorie consecutive dei Thunder contro squadre della Eastern Conference. Brandon Miller ha segnato 28 punti e preso 6 rimbalzi per gli Hornets, mentre Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 21 punti e fatto 6 assist per i Thunder.

La partita ha visto anche una buona prestazione di Ajay Mitchell, che ha segnato 11 punti e preso 3 rimbalzi in 24 minuti di gioco. Tuttavia, l’assenza di Isaiah Hartenstein, infortunato alla caviglia, si è fatta sentire, con i Thunder che hanno perso il duello dei rimbalzi per 52-34.

I Thunder hanno avuto problemi difensivi, concedendo una media di 117 punti nelle ultime 6 sconfitte. La squadra tornerà in campo mercoledì contro gli Utah Jazz al Paycom Center di Oklahoma City.