9.9 C
Roma
martedì – 6 Gennaio 2026
Attualità

Stati Uniti: Thunder sconfitti

Da stranotizie
Stati Uniti: Thunder sconfitti

La partita tra Oklahoma City Thunder e Charlotte Hornets si è conclusa con la vittoria degli Hornets per 124-97. Il risultato ha interrotto la striscia di 24 vittorie consecutive dei Thunder contro squadre della Eastern Conference. Brandon Miller ha segnato 28 punti e preso 6 rimbalzi per gli Hornets, mentre Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 21 punti e fatto 6 assist per i Thunder.

La partita ha visto anche una buona prestazione di Ajay Mitchell, che ha segnato 11 punti e preso 3 rimbalzi in 24 minuti di gioco. Tuttavia, l’assenza di Isaiah Hartenstein, infortunato alla caviglia, si è fatta sentire, con i Thunder che hanno perso il duello dei rimbalzi per 52-34.

I Thunder hanno avuto problemi difensivi, concedendo una media di 117 punti nelle ultime 6 sconfitte. La squadra tornerà in campo mercoledì contro gli Utah Jazz al Paycom Center di Oklahoma City.

Articolo precedente
A$AP Rocky: Il Re Del Punk Rap
Articolo successivo
Maglione V-Neck Uomo Amazon Essentials
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.