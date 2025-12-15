Stati Uniti: taglio tassi di interesse

Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha affermato che il taglio dei tassi di interesse operato dalla banca centrale statunitense è stata la mossa giusta. Secondo Williams, la politica monetaria è ben posizionata in vista del prossimo anno, con il recente allentamento dei tassi che ha spostato l’orientamento modestamente restrittivo della politica monetaria verso la neutralità.

Williams ha sottolineato che è imperativo riportare l’inflazione all’obiettivo del 2% fissato dalla Fed senza creare rischi eccessivi per il mercato del lavoro. Ha anche affermato che i rischi per l’occupazione sono aumentati a causa del raffreddamento del mercato del lavoro, mentre i rischi per l’inflazione si sono leggermente ridotti.

Il presidente della Fed ha espresso la sua approvazione per la decisione di tagliare i tassi, ma ha rifiutato di dire quale sarà il prossimo passo della Fed. Ha anche affermato che il mercato del lavoro si sta chiaramente raffreddando, ma senza segni di un forte aumento dei licenziamenti o altre indicazioni di un rapido deterioramento.

Williams ha inoltre affermato di essere più ottimista sulla crescita economica degli Stati Uniti per il prossimo anno, in seguito all’allentamento dell’incertezza e alla moderazione delle pressioni inflazionistiche. Ha anche detto che le tariffe non hanno avuto l’impatto sui prezzi che si aspettava e che l’inflazione si ridurrà al 2,5% l’anno prossimo e al 2% nel 2027.

Infine, Williams ha affermato che la quantità giusta di liquidità per i mercati può cambiare nel tempo e che la Fed utilizzerà la Standing Repo Facility per fornire liquidità quando le banche hanno bisogno di contanti.