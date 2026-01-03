Stati Uniti Stranger Things

La serie tv Stranger Things ha concluso la sua storia e i creatori Matt e Ross Duffer hanno scelto di utilizzare le canzoni “When Doves Cry” e “Purple Rain” di Prince per accompagnare il collasso del wormhole. Secondo Ross Duffer, la scelta di Prince è stata dettata dalla necessità di un qualcosa di epico e il fatto che i suoi album inizino con una canzone celebrativa e terminino con un brano più pesante e emotivo ha reso la sua musica perfetta per la scena.

I Duffer Brothers hanno cercato album che iniziassero con una canzone allegra e finissero con un brano più pesante e Prince ha soddisfatto questa esigenza. Quando Hopper e Murray attivano il detonatore della bomba, il gruppo di personaggi principali si salva grazie alla musica di “When Doves Cry”, mentre in seguito la canzone si trasforma in “Purple Rain” quando Eleven appare alla porta del MAC-Z mentre il mondo dell’Upside Down sta crollando.

I Duffer Brothers hanno discusso a lungo della scelta della canzone e hanno affermato che non avevano mai parlato così tanto di una scelta musicale. La scelta di “Purple Rain” è stata anche resa possibile grazie a Kate Bush, che ha aiutato a ottenere i diritti per utilizzare la canzone. I creatori della serie hanno espresso la loro gratitudine per aver potuto utilizzare le canzoni di Prince nella scena finale.