12.8 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Attualità

Stati Uniti Stranger Things

Da stranotizie
Stati Uniti Stranger Things

La serie tv Stranger Things ha concluso la sua storia e i creatori Matt e Ross Duffer hanno scelto di utilizzare le canzoni “When Doves Cry” e “Purple Rain” di Prince per accompagnare il collasso del wormhole. Secondo Ross Duffer, la scelta di Prince è stata dettata dalla necessità di un qualcosa di epico e il fatto che i suoi album inizino con una canzone celebrativa e terminino con un brano più pesante e emotivo ha reso la sua musica perfetta per la scena.

I Duffer Brothers hanno cercato album che iniziassero con una canzone allegra e finissero con un brano più pesante e Prince ha soddisfatto questa esigenza. Quando Hopper e Murray attivano il detonatore della bomba, il gruppo di personaggi principali si salva grazie alla musica di “When Doves Cry”, mentre in seguito la canzone si trasforma in “Purple Rain” quando Eleven appare alla porta del MAC-Z mentre il mondo dell’Upside Down sta crollando.

I Duffer Brothers hanno discusso a lungo della scelta della canzone e hanno affermato che non avevano mai parlato così tanto di una scelta musicale. La scelta di “Purple Rain” è stata anche resa possibile grazie a Kate Bush, che ha aiutato a ottenere i diritti per utilizzare la canzone. I creatori della serie hanno espresso la loro gratitudine per aver potuto utilizzare le canzoni di Prince nella scena finale.

Articolo precedente
Minecraft: Sfida Estrema!
Articolo successivo
Magliette Uomo Cotone
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Vivi Spettacolo Roma

Botti di Capodanno in Italia

Vacanze di lusso a Aspen

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.