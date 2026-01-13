Stati Uniti: stop alla protezione per 1000 somali

Il governo degli Stati Uniti sta revocando lo standing legale di oltre 1.000 immigrati dalla Somalia, sollevando lo spettro della deportazione per una comunità spesso attaccata dal presidente Trump. Un funzionario del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha affermato che l’amministrazione Trump ha deciso di porre fine al programma di protezione temporanea della Somalia.

I cittadini somali iscritti al programma TPS sono ora destinati a perdere il loro standing legale e i permessi di lavoro il 17 marzo. Un avviso del governo federale afferma che 1.082 somali erano iscritti al TPS e altri 1.383 avevano fatto domanda per il programma. L’amministrazione Trump ha esortato i titolari di TPS il cui standing scadrà a autodeportarsi, avvertendo che saranno trovati, arrestati e deportati se non lo faranno.

La segretaria del DHS Kristi Noem ha affermato che le condizioni del paese in Somalia sono migliorate al punto che non soddisfa più i requisiti di legge per lo standing di protezione temporanea e che consentire ai cittadini somali di rimanere temporaneamente negli Stati Uniti è contrario ai nostri interessi nazionali. La mossa era stata prevista da Trump, che si è concentrato intensamente sui membri della comunità somala, spesso descrivendoli in termini dispregiativi.

L’amministrazione Trump ha cercato di porre fine alla maggior parte dei programmi TPS, che erano stati notevolmente ampliati sotto l’ex presidente Joe Biden. I sostenitori dell’immigrazione hanno denunciato con forza le azioni dell’amministrazione, affermando che puniscono le persone provenienti da paesi colpiti dalla crisi che vivono e lavorano negli Stati Uniti da anni e, in alcuni casi, decenni. I funzionari dell’amministrazione Trump hanno affermato che l’amministrazione democratica ha esteso le politiche TPS troppo spesso, nonostante la natura temporanea della politica.