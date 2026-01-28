Stati Uniti: popolazione in rallentamento

La popolazione degli Stati Uniti ha registrato la crescita più lenta dall’inizio della pandemia di COVID-19. La popolazione della nazione è cresciuta di 1,8 milioni di persone, ovvero di circa lo 0,5%, tra luglio 2024 e luglio 2025, trainata in gran parte da un calo dell’immigrazione netta.

La popolazione immigrata è cresciuta di 1,3 milioni in quel periodo, rispetto a un aumento di 2,7 milioni rispetto ai 12 mesi precedenti. Sebbene l’immigrazione netta rimanga ancora al di sopra dei livelli pre-pandemia, il Census Bureau prevede che potrebbe scendere ulteriormente se le tendenze attuali continueranno.

La popolazione immigrata negli Stati Uniti era in crescita da più di 50 anni, ma l’adozione di politiche di restrizione sull’immigrazione ha rallentato questa crescita. Gli esperti demografici ritengono che il calo dell’immigrazione non sia sorprendente, considerando gli incontri tra le forze dell’ordine e coloro che sono entrati illegalmente negli Stati Uniti dal confine meridionale, insieme alle deportazioni diffuse sotto la presidenza di Trump.

I dati mostrano che la tendenza alla crescita della popolazione americana sta rallentando da decenni, in gran parte a causa del calo dei tassi di natalità. Le nascite hanno superato le morti di 519.000 unità tra luglio 2024 e 2025, un dato relativamente stabile rispetto all’anno precedente, ma in calo significativo rispetto all’inizio del decennio.

La crescita della popolazione è rallentata in quasi tutti gli stati e diminuita in cinque, con il Vermont che ha registrato il calo maggiore. La Carolina del Sud, Idaho, North Carolina e Texas hanno registrato miglioramenti, grazie anche alla migrazione di persone da altri stati.