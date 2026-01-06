Stati Uniti: operazione antimigranti a Minneapolis

Il direttore interim dell’immigrazione e delle dogane degli Stati Uniti, Todd Lyons, ha annunciato che l’agenzia sta conducendo la “più grande operazione di immigrazione mai realizzata” a Minneapolis. Le forze dell’ordine del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, sotto la guida del segretario Kristi Noem, sono intervenute a Minneapolis per combattere le frodi, arrestare i colpevoli e rimuovere i criminali stranieri illegali.

