Stati Uniti: nuove norme per l’ingresso

Una nuova proposta dell’amministrazione Trump potrebbe rendere più complicato viaggiare negli Stati Uniti. La proposta prevede di rendere obbligatoria la comunicazione delle attività svolte sui social media negli ultimi cinque anni per tutti i cittadini che richiedono l’ingresso tramite il programma ESTA.

Il Dipartimento della Sicurezza Interna motiva la proposta con l’obiettivo di rafforzare i controlli e la sicurezza nazionale. Tuttavia, esperti di immigrazione, associazioni per la tutela dei diritti civili e molti potenziali viaggiatori hanno espresso forti perplessità, temendo un aumento della sorveglianza e conseguenze sul diritto di manifestare opinioni personali e sulla riservatezza dei dati individuali.

Tra i turisti cresce il timore che la nuova procedura possa rendere l’ingresso negli Stati Uniti più complesso e scoraggiare i viaggi, anche per motivi di lavoro o di studio. Farshad Owji, ex presidente dell’American Immigration Lawyers Association, ha avvertito che la proposta potrebbe avere effetti importanti sui flussi turistici e sulla libertà individuale.

La Foundation for Individual Right and Expression ha espresso tutta la propria amarezza per il futuro del Paese, ritenendo che tale proposta amministrativa rischi di minare la libertà di espressione e la privacy dei visitatori. Il The Guardian ha sottolineato che questi cambiamenti potrebbero incrementare un clima di disagio tra i turisti.

Molti viaggiatori hanno definito la proposta Trump come ‘agghiacciante’ e ‘draconiana’, mentre altri hanno espresso un rifiuto netto alle nuove disposizioni. La preoccupazione è anche per i grandi eventi internazionali futuri, come i Mondiali di calcio del 2026 che si svolgeranno anche negli Stati Uniti.

Il documento delle autorità statunitensi prevede nuovi strumenti tecnologici di controllo, tra cui un selfie obbligatorio, la sostituzione del sito ESTA con un’app dedicata, una funzione per certificare l’uscita dal Paese, il controllo biometrico dell’iride, la rilevazione dell’impronta digitale e la raccolta dei dati anagrafici del viaggiatore e dei suoi familiari. Secondo le stime ufficiali, l’utilizzo dell’app potrebbe coinvolgere almeno 14,5 milioni di persone, con tempi di compilazione che potrebbero durare fino a 22 minuti.