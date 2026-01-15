Stati Uniti: nuova emissione FM per The Score

La stazione radiofonica The Score lancerà una trasmissione simultanea sulla frequenza FM 104,3, attualmente utilizzata dalla stazione di musica hip hop/R&B JAMS, a partire dal 2 febbraio. La stazione sarà ribattezzata 104,3 The Score e trasmetterà gli stessi programmi attualmente trasmessi sulla frequenza 670 The Score.

Questa mossa segna l’ingresso di The Score nel mercato FM, diventando la ventesima stazione sportiva FM della società madre Audacy. La stazione era precedentemente nota come WMAQ e si è trasferita sulla sua attuale frequenza nel 2000.

La stazione JAMS era stata lanciata nel 2017, quando Audacy aveva trasformato la stazione di musica classica WJMK in WBMX. Il passaggio a The Score comporterà la perdita di tre posti di lavoro tra i dipendenti di JAMS.

Il vicepresidente e direttore del mercato di Audacy Chicago, Kevin Cassidy, ha dichiarato di essere entusiasta di estendere la portata di The Score attraverso questa trasmissione simultanea, portando così i contenuti sportivi di alta qualità a un pubblico ancora più ampio.

Oltre ai suoi programmi regolari, The Score trasmette anche le partite dei Bulls e dei Cubs, nonché le partite della NFL da Westwood One. La stazione ha anche trasmesso sette partite dei Sky nella scorsa stagione.

L’aggiunta di un segnale FM protegge The Score dai costruttori di automobili che stanno rimuovendo la radio AM dalle loro vetture. Il Congresso sta lavorando per fermare questa pratica con l’AM Radio for Every Vehicle Act, un disegno di legge bipartisan che è stato approvato dal comitato della Camera dei rappresentanti. Si prevede che The Score terminerà la sua trasmissione sul segnale HD-2 della frequenza 104,3 FM. La stazione sorella WBBM Newsradio 780 ha anch’essa una trasmissione simultanea sulla frequenza 105,9 (WCFS).