Stati Uniti: laboratorio di intelligenza artificiale per la salute

NVIDIA e Eli Lilly hanno annunciato la creazione di un laboratorio di co-innovazione basato sull’intelligenza artificiale, con un investimento congiunto fino a 1 miliardo di dollari in cinque anni. L’iniziativa unisce l’esperienza farmaceutica di Lilly con la leadership di NVIDIA nell’infrastruttura di calcolo accelerato.

Il laboratorio avrà sede nella San Francisco Bay Area e vedrà scienziati, ricercatori e ingegneri delle due aziende lavorare fianco a fianco per superare le sfide storiche dello sviluppo dei farmaci. Il cuore tecnologico del laboratorio poggerà sulla piattaforma NVIDIA BioNeMo e sull’architettura di prossima generazione NVIDIA Vera Rubin.

L’integrazione di queste tecnologie permetterà di creare un “sistema di apprendimento continuo” che connetterà i laboratori biologici di Lilly con i laboratori computazionali, garantendo una sperimentazione assistita dall’AI attiva 24 ore su 24. L’approccio “scientist-in-the-loop” mira a generare dati su larga scala per addestrare modelli di frontiera in grado di esplorare spazi chimici e biologici in silico prima ancora della sintesi molecolare.

Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, ha affermato che l’intelligenza artificiale sta trasformando ogni settore e il suo impatto più profondo si avrà nelle scienze della vita. David A. Ricks, presidente e CEO di Lilly, ha aggiunto che combinando i volumi di dati e conoscenze scientifiche con la potenza di calcolo e l’esperienza nella creazione di modelli di NVIDIA, potremmo reinventare la scoperta dei farmaci.