Stati Uniti: Fed e governo a confronto

Negli Stati Uniti, i mercati e le famiglie sembrano confidare nella capacità della Federal Reserve di resistere alle pressioni politiche. Tuttavia, le aspettative di inflazione non si risvegliano anche per la fiducia nei guadagni di produttività legati all’intelligenza artificiale.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha risposto duramente all’annuncio di un’indagine condotta sulla sua persona dal dipartimento di Giustizia, definendola pretestuosa e affermando che la minaccia di accuse penali è la conseguenza del fatto che la Fed stabilisce i tassi di interesse sulla base dell’interesse pubblico, e non seguendo le preferenze del presidente.

Il governo degli Stati Uniti sta esercitando una pressione intensa sulla Fed perché il presidente Donald Trump accusa la banca centrale di muoversi “in ritardo” e chiede tagli più rapidi ai tassi, non solo per sostenere l’economia, ma soprattutto per ridurre il peso del debito pubblico. La spesa per interessi salirà a circa mille miliardi di dollari all’anno, il massimo dal secondo dopoguerra.

Il cuore del conflitto tra autorità monetaria e fiscale risiede quindi nel livello dei tassi di interesse. La Fed ha tagliato i tassi tre volte senza però arrestare la crescita della spesa per interessi in rapporto al Pil, che ha accelerato lo scorso anno. I tagli sono stati giustificati dal peggioramento di alcuni indicatori anticipatori di una possibile recessione.

Tuttavia, i dati recenti riducono il rischio di una recessione imminente: il Pil statunitense è cresciuto del 4,3 per cento annualizzato, mentre l’inflazione resta sopra il target della Fed per il quinto anno consecutivo. La banca centrale si trova di fronte a un bivio: ulteriori tagli ai tassi accrescerebbero il rischio inflazionistico, mentre una pausa o addirittura un rialzo segnerebbe un impegno chiaro verso la stabilità dei prezzi.

Le aspettative di inflazione restano stabili nonostante il conflitto tra Casa Bianca e Fed. I mercati sembrano confidare nella capacità della Fed di mantenere il controllo dell’inflazione, ma la calma potrebbe riflettere anche una scommessa sull’impatto dell’intelligenza artificiale, capace di combinare disinflazione, bassi tassi di interesse e crescita più elevata. La resilienza mostrata recentemente dai consumi è coerente con questa lettura. Gli effetti dell’IA sono già visibili: la percezione del rischio di perdere il lavoro tra i laureati è salita dal 18 al 24 per cento.