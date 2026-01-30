Stati Uniti, detenzione migranti

Negli Stati Uniti, durante il secondo mandato presidenziale di Donald Trump, le condizioni di detenzione gestite dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) sono diventate oggetto di accesi dibattiti politici, legali e umanitari. La testimonianza di Julien Pereira, un cittadino francese trattenuto da ICE per circa un mese, descrive condizioni inumane e violazioni sistemiche dei diritti.

Pereira arrivò negli Stati Uniti all’età di 17 anni con una visa studentesca, conseguì una laurea e un MBA e lavorò per anni regolarmente, fino a quando un “problema amministrativo” non invalidò il suo visto e lo trasformò in un immigrato irregolare. Dopo un tentativo di raggiungere il Canada, respinto dalle autorità canadesi, Pereira fu consegnato alla U.S. Border Patrol e poi trasferito in detenzione ICE.

Nel centro di detenzione di Batavia, New York, dormì su materassi sul pavimento in un dormitorio con circa 80 persone, con luci accese 24 ore su 24 e condizioni igieniche precarie. Dopo due settimane fu trasferito in un campo di detenzione di Otay Mesa, California, dove i detenuti soffrivano la fame, l’insicurezza psicologica e la perdita di peso consistente. Fu finalmente rilasciato dietro cauzione di 5.000 dollari e abbandonato senza documenti e assistenza alla frontiera con il Messico.

La sua testimonianza si inserisce in un contesto più ampio di condizioni di detenzione difficili o addirittura abusive in molte strutture ICE. Organizzazioni umanitarie e giuristi hanno segnalato carenze mediche, ritardi nelle cure, mancanza di personale sanitario e sovraffollamento in diverse strutture.

Inoltre, il dibattito pubblico e legale riguarda il ruolo crescente delle strutture di detenzione private e della logica di profitto che spinge a trattenere il maggior numero possibile di persone più a lungo possibile. Il quadro istituzionale conferma che la detenzione migratoria negli Stati Uniti continua a trattenere decine di migliaia di persone ogni giorno, con un uso aumentato di isolamento prolungato, una forma di segregazione spesso paragonata a tortura.

Le risposte giudiziarie e legali non sono mancate, con tribunali che hanno emesso ingiunzioni per proibire la detenzione in condizioni abusive e limitare lo spazio minimo per detenuto, l’accesso alla doccia e alla comunicazione con avvocati. Il caso di Pereira risuona con la narrativa di decine di migliaia di persone trattenute negli Stati Uniti, persone che spesso non hanno precedenti penali e che hanno perso il loro status legale a causa di complicazioni amministrative o errori burocratici. Organizzazioni di advocacy e gruppi per i diritti umani sottolineano che la questione non può essere affrontata limitandosi a riformare ICE o a criticare singole pratiche, ma richiede una riflessione più ampia su un complesso industrial-carcerario migratorio.