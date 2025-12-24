Stati Uniti contro le stablecoin

La Blockchain Association, un’organizzazione che promuove le criptovalute, ha scritto una lettera alla Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti in cui si oppone al divieto di offrire premi ai clienti che detengono stablecoin. La lettera, firmata da oltre 125 gruppi e aziende del settore, afferma che estendere il divieto ai fornitori di servizi di terze parti soffocherebbe l’innovazione e porterebbe a una maggiore concentrazione del mercato.

La lettera confronta i premi offerti dalle piattaforme di criptovalute con quelli offerti dalle società di carte di credito e dalle banche, sostenendo che proibire alle piattaforme crypto di offrire ricompense simili per le stablecoin conferirebbe un vantaggio sleale agli attuali fornitori di servizi finanziari. La Blockchain Association afferma che premi e incentivi sono una caratteristica standard dei mercati competitivi e che i potenziali vantaggi delle stablecoin di pagamento non saranno realizzati se questo tipo di pagamenti non potrà competere ad armi pari con altri meccanismi di pagamento.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha pubblicato una proposta che consentirebbe alle banche di emettere stablecoin attraverso le loro controllate, soggette alle norme e alle valutazioni della FDIC in materia di solidità finanziaria. La Blockchain Association continua a respingere le affermazioni secondo cui le stablecoin redditizie e la condivisione dei premi con i clienti minacciano il settore bancario e i prestiti bancari, sostenendo che le prove non supportano tali affermazioni. Il settore bancario ha esercitato pressioni contro le stablecoin redditizie e le piattaforme crittografiche che condividono i rendimenti con i clienti, temendo che gli interessi offerti sui prodotti di asset digitali possano erosionare la quota di mercato delle banche.