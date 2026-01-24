Stati Uniti calcio femminile

Il momento attuale è descritto come monumentale e cambiante. Secondo quanto riferito, la giocatrice Bonmati, vincitrice del Ballon d’Or, era la giocatrice femminile meglio pagata prima di questa notizia. L’agente di Rodman afferma che il contratto da diversi milioni di dollari renderà la sua assistita la giocatrice femminile meglio pagata al mondo dal 1° luglio, quando entreranno in vigore le nuove modifiche al salary cap nella National Women’s Super League. Tuttavia, fonti spagnole sostengono che la somma massima che Rodman potrebbe ricevere, considerate le modifiche e la conversione in euro, significherebbe che Bonmati rimarrà la giocatrice meglio pagata.

Il salary cap per la NWSL era di 3,5 milioni di dollari per squadra. La lega ha approvato una nuova regola che consente alle squadre di spendere fino a 1 milione di dollari in più sulle giocatrici che soddisfano determinati criteri. Rodman ha contribuito a far vincere allo Spirit il campionato NWSL nella sua prima stagione e fu nominata rookie dell’anno. Ha giocato 47 partite per gli Stati Uniti, segnando 11 gol, e ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi.