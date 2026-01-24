12.3 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Attualità

Stati Uniti calcio femminile

Da stranotizie
Stati Uniti calcio femminile

Il momento attuale è descritto come monumentale e cambiante. Secondo quanto riferito, la giocatrice Bonmati, vincitrice del Ballon d’Or, era la giocatrice femminile meglio pagata prima di questa notizia. L’agente di Rodman afferma che il contratto da diversi milioni di dollari renderà la sua assistita la giocatrice femminile meglio pagata al mondo dal 1° luglio, quando entreranno in vigore le nuove modifiche al salary cap nella National Women’s Super League. Tuttavia, fonti spagnole sostengono che la somma massima che Rodman potrebbe ricevere, considerate le modifiche e la conversione in euro, significherebbe che Bonmati rimarrà la giocatrice meglio pagata.

Il salary cap per la NWSL era di 3,5 milioni di dollari per squadra. La lega ha approvato una nuova regola che consente alle squadre di spendere fino a 1 milione di dollari in più sulle giocatrici che soddisfano determinati criteri. Rodman ha contribuito a far vincere allo Spirit il campionato NWSL nella sua prima stagione e fu nominata rookie dell’anno. Ha giocato 47 partite per gli Stati Uniti, segnando 11 gol, e ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi.

Articolo precedente
Love Me: il Trailer Ufficiale su Prime Video
Articolo successivo
Xiaomi TV 65” 4K UHD Smart TV Fire TV
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.