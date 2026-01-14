Stati Uniti: allerta antinflazione resta alta

Raphael Bostic, Presidente della Federal Reserve di Atlanta, ha lanciato un monito sulla traiettoria della politica monetaria statunitense, sottolineando che la guardia contro l’inflazione deve rimanere alta. Nonostante i progressi, l’obiettivo del 2% resta ancora “piuttosto lontano”.

Bostic ha espresso preoccupazione per la resilienza dell’economia americana, affermando che le politiche fiscali implementate potrebbero fungere da volano per una crescita ulteriore. Ha dichiarato che con il procedere del tempo l’economia probabilmente si rafforzerà, esercitando una maggiore pressione al rialzo sui prezzi, che dovrà essere monitorata con attenzione.

Di fronte a un’economia definita “straordinariamente resiliente”, Bostic ha respinto l’ipotesi di un approccio passivo, sostenendo che la Federal Reserve deve mantenere un orientamento restrittivo per evitare che la domanda e i prezzi tornino a correre in modo incontrollato.

Bostic ha ammesso che il contesto attuale rende difficile elaborare previsioni economiche precise e che all’interno della Fed non ci si deve aspettare un consenso unanime su ogni questione di politica monetaria, data la complessità delle variabili in gioco tra spinte fiscali e stabilità dei prezzi.