Sony ha trasmesso uno showreel State of Play di novità in arrivo su PlayStation, a cominciare da una nuova IP Capcom,



Exoprimal

. Il titolo è uno sparatutto che può essere giocato anche online a base di invasioni di dinosauri da una dimensione parallela, e il trailer di presentazione offre qualche spunto per immaginare che sia collegato a Dino Crisis, celebre gioco survival horror per PlayStation 1 a base di lucertoloni. Arriverà nel 2023 sia su PS4 che PS5.

Gundam Evolution

torna a far parlare di sé mesi dopo il primo annuncio: si tratta di un gioco online che prevede la presenza di diverse generazione di robot della saga anime, e una beta multiplayer per testare i server arriverà in primavera sia in Giappone che in America. Le Tartarughe Ninja sono protagoniste di

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection



, una compilation che uscirà nel 2022 e che prevede un ricco menu di giochi dagli anni ’90 usciti su arcade, Game Boy e Super NES.

GigaBash

è un nuovo gioco di combattimento a base di kaiju giapponesi, i celebri mostri à la Godzilla, mentre

Trek To Yomi

è un altro indie ambientato nel Giappone feudale, con un suggestivo stile in bianco e nero. Bandai Namco ha presentato

Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, versione riveduta e corretta per PS4 e PS5 di un vecchio picchiaduro per PS3, questa volta con ben 50 personaggi giocabili dalla serie manga di Hirohiko Araki. Questo mese uscirà un nuovo update gratis per

Returnal

, che introduce una nuova sfida e soprattutto il multiplayer in due cooperativo. Sony ha anche mostrato nuovi trailer per

Forspoken

di Square Enix, recentemente rinviato a ottobre,

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

, che riceve una nuova demo oggi stesso, e l’imminente Ghostwire: Tokyo. Infine, sono stati mostrati i primi trailer per due nuovi RPG sempre di Square Enix: il tattico

The DioField Chronicle



e



Valkyrie Elisium

, che segna il ritorno di un celebre franchise della casa.