“State attenti” Finisce in ospedale per colpa di un cetriolo, ora la Vip vuole mettere tutti in guardia: cosa è successo

I trend sui social sono in frequente crescita, ma non sempre sono delle scelte sagge che vale la pena prendere in considerazione. Questa lezione l’ha imparata molto bene la Tiktoker Bec Hardgrave, la quale è rimasta ferita dopo aver partecipato alla sifda di Tik Tok con un cetriolo.

Ecco che cosa è successo!

Un cetriolo la porta in ospedale: cosa è successo a Bec Hardgrave?

Bec Hardgrave è una creator social che trascorre molto del suo tempo a lanciare e raccogliere sfide sulle varie piattaforme. Questo le permette di divertirsi e, al tempo stesso, conquistare sempre più seguaci. Una di queste sfide si è però rivelata molto più pericolosa del previsto, in quanto la donna è dovuta correre in ospedale.

La donna aveva deciso di replicare una ricetta di Logan Moffit, il cosiddetto re dei cetrioli. Si è quindi procurata una mandolina per tagliare i cetrioli, ma qualcosa è andato storto. Ha quindi deciso di realizzare un video in cui ha spiegato che cosa è successo e per quale ragione è finita in ospedale. Mi ero ripromessa di non cadere vittima di un’altra tendenza, ma eccoci qui.

@bechardgrave Viral cucumber trend turns into a visit to urgent care 🥲 #trendgonewrong #cucumber #cucumbersalad ♬ original sound – Bec Hardgrave

Bec ha quindi raccontato di essersi procurata quello strumento per tagliare il cetriolo, ma purtroppo di non essersi soffermata sulla lettura delle informazioni che, invece, l’avrebbero sicuramente salvata. Detto questo ha cominciato ad affettare il cetriolo, ma purtroppo si è asportata anche moltissima pelle.

Ora la ferita è stata bendata, anche se la creator dovrà rispettare alcune limitazioni e soprattutto curarsi per il limite di tempo indicato dai dottori. Il cetriolo è un alimento molto in voga sui social: Logan Moffitt propone sempre delle ricette sfiziose che permettono di apprezzarne le qualità culinarie sia in ambito dolce che salato.

Per realizzare questa ricetta sarebbe bastato davvero poco, ma purtroppo l’intento della creator è svanito prima che questo potesse realizzarsi completamente. Un po’ di sfortuna, ma nulla che non possa guarire con un po’ di attenzione.