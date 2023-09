Stash e la chiamata a Maria De Filippi: aneddoto su Italodisco

Quest’anno nel calderone dei tormentoni estivi c’erano davvero tutti e la gara per il tutolo di hit estiva più popolare è stata agguerritissima. Alla fine ad avere la meglio sono stati i The Kolors con Italodisco. Il pezzo è ancora alla numero uno della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia. La settimana scorsa il gruppo uscito da Amici ha anche vinto Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5. E come ha festeggiato tutti questi successi Stash? Con una bella chiamata alla donna che gli ha regalato la più grande opportunità della sua vita e che in parte è l’artefice del suo successo.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair l’artista campano ha dichiarato che dopo aver raggiunto la vetta della classifica italiana ha subito chiamato Maria De Filippi, che per lui è una madre artistica. I due si sentono spesso e pare che la conduttrice continui a consigliare a Stash di mantenere i piedi per terra.

Stash e la chiamata fatta a Maria De Filippi: “Maestra di consapevolezza”.

“Come ho reagito dopo la numero uno in classifica? Io ho chiamato Maria De Filippi, per ringraziarla ancora una volta: è la prima persona che ha creduto in me e so che è autenticamente partecipe di ogni mio successo. Se ci sentiamo spesso? Sì e ci prendiamo in giro parecchio, ci sfottiamo proprio: con lei ho una confidenza che non ho con nessun altro del mio ambiente professionale. In più è maestra di consapevolezza e di piedi per terra, lezioni che non fanno mai male. Anche se di base sono comunque uno che sta con i piedi piantati nel terreno. Non voglio sembrare un artista navigato, però con l’esperienza ho smesso di investire emotivamente nei numeri e nelle classifiche, perché possono tradire: se entri in studio pensando a loro, finisci per trascurare la musica”.