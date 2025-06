Stasera su Ulisse: Hiroshima e Nagasaki, storia da non perdere

Questa sera, lunedì 2 giugno 2025, Alberto Angela presenterà un nuovo episodio di Ulisse – Il Piacere della Scoperta su Rai 1, intitolato Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo. In occasione dell’80° anniversario del tragico evento, il programma esplorerà il lancio delle bombe atomiche sul Giappone, analizzando il Progetto Manhattan e le decisioni politiche e militari che ne furono alla base.

Il racconto si concentrerà su figure chiave come J. Robert Oppenheimer ed Enrico Fermi, con visite significative al laboratorio di via Panisperna a Roma, dove Fermi realizzò importanti esperimenti. Il programma porterà gli spettatori a Hiroshima e Nagasaki, evidenziando luoghi emblematici come il Genbaku Dome e il Museo della Pace, con filmati e testimonianze di sopravvissuti, gli hibakusha, tra cui Terumi Tanaka, rappresentante dell’associazione Nihon Hidankyo, premiata con il Nobel per la Pace nel 2024 per il suo impegno contro le armi nucleari.

L’episodio andrà in onda alle 21:30 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Alberto Angela promette di affascinare il suo pubblico, che già ha dimostrato grande entusiasmo per la sua narrazione coinvolgente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it