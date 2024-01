Stasera su Rai2 debutta 'The Floor', con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal

Il nuovo quiz ideato da John De Mol, che è già un successo in Olanda e sta per sbarcare in mezzo mondo

Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse. 100mila euro in palio. E soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa. Alla fine, ne rimarrà solo uno. Tutto questo è ‘The Floor’.

È in arrivo questa sera, su Rai2, una delle novità più attese del nuovo anno televisivo: un quiz inedito in Italia, ma già riconosciuto quale fenomeno televisivo internazionale. Questo nuovo format è infatti ideato da John De Mol, già dietro i successi di ‘Affari Tuoi’ e di ‘The Voice’. In Olanda, dov’è stato lanciato, è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione 2023, ma ha ottenuto grandi riscontri anche in Spagna su Antena 3 ed è prossimo a sbarcare negli Stati Uniti, su Fox. Poi, sarà in onda anche in Germania e in Francia.

E da stasera arriverà in Italia. ‘The Floor’ sarà in onda su Rai2, in prima serata, per 6 appuntamenti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine.

100 concorrenti si sfidano in una battaglia di quiz, a ognuno è assegnata una casella e una propria categoria. Uno dopo l’altro i concorrenti dovranno sfidare uno dei confinanti in un velocissimo duello: chi perde sarà immediatamente eliminato. Il vincitore, invece, guadagnerà la casella dell’avversario allargando il proprio spazio. Il concorrente che dopo 6 puntate e 99 duelli riuscirà a conquistare l’intero campo da gioco, si aggiudicherà il fantastico montepremi di 100mila euro.

Uno show di cultura generale per tutta la famiglia: i protagonisti saranno esperti della materia che ritengono essere la propria specializzazione. Dalle più impegnative alle più bizzarre: modi di dire, proverbi, personaggi dei film, monumenti, città, personaggi dei cartoni animati, sport, eventi storici, animali, film, brani musicali etc. I ‘duellanti’ si sfideranno sulla materia dello sfidante scelto. Alla fine di ogni puntata, il concorrente che avrà conquistato più riquadri vincerà un premio in denaro, il vincitore dell’intera gara che batterà tutti e conquisterà 100 riquadri si aggiudicherà 100mila euro.

Conducono Ciro Priello e Fabio Balsamo, nuove star della tv. Hanno cominciato sui social, a colpi di sketch, nel collettivo dei The Jackal. Amatissimi dai giovani, ora si metteranno alla prova alla conduzione di un nuovo quiz, una novità assoluta del palinsesto di Rai2. Con la loro vitalità e con ironia sapranno conquistare il pubblico da casa e in studio.