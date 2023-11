Stasera quarto live per X Factor 2023, doppia manche e due eliminazioni

È la sera in cui tutto può succedere a X Factor 2023. Nella puntata che andrà in onda oggi, giovedì 15 novembre, ci sarà una doppia manche con una doppia eliminazione. Nella notte del quarto live, la sfida tra i concorrenti di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan – in onda su Sky e in streaming su Now – si fa sempre più avvincente. A condurre lo show e dirigere la gara sul grande palco della X Factor Arena ci sarà, come sempre, Francesca Michielin.

La serata sarà divisa in due: in apertura tornerà il momento della ‘giostra’ di X Factor, un medley che vedrà i concorrenti esibirsi senza soluzione di continuità con i brani più rappresentativi del loro percorso, e che porterà quindi alla prima eliminazione della serata. I 9 cantanti rimasti in gara saranno poi protagonisti di una manche speciale a tema supportata da Škoda, l’auto ufficiale di X Factor. Una manche chiamata Car Songs per la quale i giudici hanno scelto brani adatti a diventare colonna sonora dei viaggi.

I brani assegnati ai concorrenti

E così, nella squadra di Fedez, Maria Tomba sta preparando ‘Wake Me Up When September Ends’ dei Green Day e Sarafine ‘Tutto il resto è noia’ di Franco Califano; in quella di Ambra, Angelica è al lavoro su ‘I’ve Been Loving You Too Long’ di Otis Redding mentre Matteo Alieno su ‘Il chitarrista’ di Ivan Graziani; in quella di Dargen D’Amico, Il Solito Dandy vuole tornare sul palco con ‘Ci vuole un fisico bestiale’ di Luca Carboni, Settembre con ‘Spaccacuore’ di Samuele Bersani e gli Stunt Pilots con ‘Ironic’ di Alanis Morissette; infine, in quella di Morgan, Selmi vuole far ascoltare ‘You’ve Got A Friend’ di Carol King, i SickTeens ‘Careless Memories’ dei Duran Duran e gli Astromare ‘Good Vibrations’ dei Beach Boys.

Super ospite della serata

Super ospite del quarto Live sarà Annalisa, che presenterà per la prima volta dal vivo, sul palco di XF2023, il suo nuovo singolo ‘Euforia’. Reduce dal successo del concerto sold out al Mediolanum Forum di Assago, con oltre 12.000 spettatori (e ad aprile sarà nuovamente live nei palasport) e del suo ultimo album ‘E poi siamo finiti nel vortice’ al vertice di tutte le classifiche, la regina del pop italiano ha macinato record su record diventando la prima donna al numero 1 della classifica con un singolo da tre anni e l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno. Solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione di copie certificate e conquistato 31 dischi di Platino e 13 Oro.