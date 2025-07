Stasera in TV: Temptation Island e Sister Act 2 dominano!

Stasera in TV si prospetta un programma ricco di sorprese e ritorni attesi. Le reti si sfidano con titoli che promettono di catturare l’attenzione del pubblico.

Su Rai 1, va in onda “Sister Act 2 – Più svitata che mai”, un cult degli anni ’90 con Whoopi Goldberg, dove una suora affronta una sfida unica: dirigere un coro di adolescenti problematici. Dall’altra parte, su Canale 5, il piatto forte è “Temptation Island”, il reality che incolla i telespettatori al piccolo schermo, con le sue coppie in crisi e confronti emozionanti. Il programma sta accumulando ascolti record e sarà interessante vedere quale drama si svilupperà nella nuova puntata.

Se il pubblico cerca un giallo avvincente, Rai 2 propone “Rocco Schiavone”, il vicequestore burbero che continua a conquistare i telespettatori. In alternativa, su Rai 3, c’è “Il caso”, un programma di cronaca che continua a guadagnare spazio nel palinsesto.

Per gli amanti del medical drama, su Italia 1 è in onda “Chicago Med”, mentre Rete 4 focalizza l’attenzione su temi attuali con “Zona bianca”, che offre inchieste e discussioni approfondite, con particolare riferimento al caso di Garlasco.

Infine, gli appassionati di cinema possono optare per “All Things to All Men”, un thriller britannico su un mondo di corruzione, o “Interstellar” su Iris, un capolavoro di Christopher Nolan che mixa spazio e intrighi familiari. Su Cine34, la commedia “Uno di famiglia” con Pietro Sermonti offre un momento di svago nella serata.