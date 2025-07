Stasera in TV: i programmi imperdibili del 18 luglio 2025

Il 18 luglio 2025 si presenta come una serata di grande intrattenimento per gli spettatori italiani, con una programmazione variegata che spazia tra fiction, approfondimenti e film di qualità.

Su Rai1, alle 20:30, va in onda “Techeteche Top Ten”, condotto da Bianca Guaccero, un omaggio ai momenti più significativi della televisione italiana. La serata prosegue alle 21:30 con “Don Matteo”, la celebre serie con Terence Hill, che continua a riscuotere successo.

In contemporanea, Canale 5 offre “Quarto Grado” alle 21:23, un programma di approfondimento su crimine e misteri condotto da Gianluigi Nuzzi. Gli appassionati di sport possono seguire la partita Fluminense-Al Hilal, valida per il Mondiale per Club, con sviluppi sportivi successivi.

Rai3 trasmette alle 21:20 il film “La tenerezza”, promettendo un’emozionante esperienza cinematografica.

Per gli amanti del cinema, Sky Cinema Uno ripropone alle 21:15 “Beetlejuice Beetlejuice”, il sequel del cult di Tim Burton, con l’irriverente Michael Keaton e nuove star come Jenna Ortega e Monica Bellucci. Cielo, invece, presenta “Le otto montagne” alle 21, un’opera che celebra la bellezza della montagna, mentre Rai4 propone l’adrenalinico “Hong Kong – Colpo su colpo” alle 21:20.

Nel pomeriggio, Rai1 inizia con “Reazione a catena” alle 18:40, seguito dal TG1, mentre Canale 5 intrattiene con “Caduta Libera” e “La Ruota della Fortuna”.

L’estate televisiva del 2025 si segnala per contenuti di qualità e il ritorno di programmi iconici, in un contesto in cui Mediaset affronta sfide continue. “Temptation Island 2025” continua a catturare l’interesse del pubblico con colpi di scena, mantenendo viva l’attenzione sugli sviluppi delle coppie protagoniste.

La programmazione serale dimostra come la televisione tradizionale possa ancora rivestire un ruolo centrale nell’intrattenimento, offrendo una gamma ricca e diversificata di contenuti.