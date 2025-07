Stasera in TV: i Film da Non Perdere il 1 Luglio 2025!

Questa sera, con il palinsesto ricco e variegato, la televisione si trasforma nel palcoscenico ideale per una serata all’insegna del divertimento e dell’emozione. Ecco i film da non perdere in prima serata.

Su Cine34, alle 21, andrà in onda “Una festa esagerata”, una commedia del 2018 diretta da Vincenzo Salemme, che vede protagonisti un cast ricco di talenti tra cui Massimiliano Gallo e Tosca D’Aquino. Su Rai Movie, alle 21:10, il dramma bellico “The Hurt Locker” di Kathryn Bigelow, con attori come Jeremy Renner e Ralph Fiennes, catturerà l’attenzione degli spettatori.

La commedia romantica “Scusa ma ti chiamo amore”, con Raoul Bova, verrà trasmessa su La5 sempre alle 21:10. Alle 21:10 su TV2000, il classico “Il padre della sposa”, con Steve Martin, regalerà momenti indimenticabili. Su Iris, sempre alle 21:10, i fan del genere western potranno gustarsi “Sfida nella valle dei Comanche”.

Per chi ama le risate, “Johnny English colpisce ancora” andrà in onda su TwentySeven alle 21:10, mentre Rai5 presenterà “Le ragazze non piangono” alle 21:15, un film drammatico del 2022. Non perderti “E alla fine arriva Polly”, una commedia romantica con Ben Stiller, su Italia 1 alle 21:20.

Su Rai4 verrà trasmesso “Kiss of the Dragon” con Jet Li alle 21:20, e contemporaneamente su 20 ci sarà l’azione di “Smokin’ Aces”. Inoltre, su Rai1, il film “Un amore regale” è previsto alle 21:20. Infine, due titoli da non perdere alle 21:30: “Il matrimonio del mio migliore amico” su TV8 e “Il tesoro dell’Amazzonia” su Nove.