Stasera in prima tv assoluta su La7 docufilm 'Un altro domani'

Dopo i drammatici fatti di cronaca di queste ore, La7 propone questa sera in prima tv assoluta – al termine del programma In Altre parole di Massimo Gramellini – il docufilm ‘Un altro domani’, scritto dal regista Silvio Soldini e Cristiana Mainardi (Ambrogino d’oro 2023 per il suo impegno culturale nel contrasto alla violenza). Un ritratto psicologico che cerca di analizzare con lucidità e intelligenza le radici più profonde e le varie declinazioni della violenza contro le donne.