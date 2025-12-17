Stasera Castagno Live Show al Teatro San Paolo

È tutto pronto al Teatro San Paolo per il ritorno dello “Stasera Castagno Live Show”. L’evento, in programma con una doppia replica il 17 e 18 dicembre, registra il tutto esaurito già da settimane, confermando l’alto gradimento del pubblico per un format che mescola l’intrattenimento del varietà classico ai linguaggi della moderna satira di costume.

Lo show si presenta con il claim provocatorio “Lo show che nessuno ha chiesto”, una dichiarazione di autoironia che diventa il pretesto per raccontare la realtà di provincia da una prospettiva inedita. Lontano dai canoni del “politicamente corretto”, Castagno propone una narrazione che alterna momenti di leggerezza a riferimenti culturali, analizzando la società contemporanea e le proprie radici in chiave giocosa ma mai superficiale.

Ad affiancare Emanuele Castagno sul palco ci sarà Alessandro Mazzaro, nel ruolo di spalla comica, supportato da un cast di attori e dal corpo di ballo diretto dal coreografo Salvatore Sica. La colonna sonora è affidata alla MSM Band, che accompagnerà dal vivo i diversi segmenti della serata. Il pubblico non è spettatore passivo ma parte integrante della messinscena, coinvolto in gag, scherzi e momenti di improvvisazione.

Ogni appuntamento vedrà inoltre la presenza di un ospite a sorpresa, protagonista di una “intervista fotografica”. Al di là dell’intrattenimento, questa nuova edizione pone l’accento su una tematica introspettiva precisa: il filo conduttore che legherà i momenti dello spettacolo è l’evoluzione, intesa come scelta che ci blocca o ci spinge oltre. il dilemma di chi si ferma un attimo e si chiede: resto qui, protetto dalle mie certezze, o vado a cercare altro? Siamo tutti lì, sospesi tra l’andare e il restare. Tra riferimenti pirandelliani sui “mille io” e satira sociale, lo Stasera Castagno Live Show promette due serate all’insegna del divertimento intelligente.