Con la fine delle ferie e la progressiva ripresa dello studio e del lavoro, prende ufficialmente il via l’attività di Sbc Academy, nuova realtà nel campo della formazione di alto profilo post laurea e professionale. Il legame dell’azienda con il territorio è molto forte: nasce a Recanati, nel cuore delle Marche, finanziata attraverso i fondi Ue per la creazione di nuove imprese a livello locale e offre un ventaglio di proposte formative studiate appositamente per le esigenze di professionisti, impiegati, manager, dirigenti sportivi, atleti, neo-diplomati, neo-laureati del Centro-Italia.

Fonte