Forever Bambù, Hevolus, Deliveristo, ArteMest, Poke House, Blubrake, ArteOlio e Tinaba sono le 8 nuove startup entrate oggi nello Startup Database di Italian Tech lanciato il 23 settembre scorso: ecco più nel dettaglio chi sono e come crescono.

Forever Bambù è una startup nata nel 2014 e si pone come obiettivo la creazione di foreste di bambù gigante moso per la produzione di germoglio fresco per uso alimentare e di canna per molteplici utilizzi. Fondata da Emanuele Rissone, nel 2020 ha chiuso una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Opstart, raccogliendo 3,7 milioni.

Hevolus è una startup pugliese fondata nel 2020 da Antonella La Notte. Si occupa dello sviluppo di soluzioni, progetti e servizi per l’innovazione dei processi aziendali. Nel 2020 ha chiuso un round di 4 milioni di euro guidato dal Cdp – Cassa Depositi e Prestiti (attraverso il suo Fondo Italia Venture II, dedicato a startup e PMI innovative del Mezzogiorno).

Deliveristo, , startup fondata a Milano nel 2017 da Luca Calia con l’obiettivo di mettere in contatto i produttori italiani di qualità e i distributori con il mondo dei ristoratori, nel 2020 ha chiuso un round d’investimento Serie A da 4,5 milioni di euro con United Ventures, Gellify Digital Investments e Italian Angels for Growth (IAG).

ArteMest, piattaforma ecommerce di artigianato e design di lusso italiano (fondata nel 2015 da Ippolita Rostagno e Marco Credendino), nel 2020 ha chiuso un round di finanziamento di 5 milioni, guidato da Olma Luxury Holdings.

Poke House, startup (fondata nel 2018 da Matteo Pichi e Vittoria Zanetti) specializzata nella preparazione e consegna dei poke, nel 2020 ha chiuso un round di finanziamento di 5 milioni di euro guidato dal fondo di venture capital Milano Investment Partners (MIP).

Blubrake, scale-up milanese che ha sviluppato un sistema di freno antibloccaggio per bici elettriche integrato nel telaio (una sorta di Abs), ha chiuso un round di 5,2 milioni di euro guidato da e-novia.

ArteOlio è una startup fondata nel 2019 da Augusto Lippi e Riccardo Schiatti. Il suo obiettivo è la produzione e commercializzazione di olio extravergine d’oliva italiano di prima qualità grazie a tecnologie innovative. Nel 2020 ha chiuso un’operazione da 5,8 milioni di euro. A sottoscrivere il finanziamento Banco BPM e Verteq Capital.

Tinaba è una startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel 2015, che ha sviluppato un’app per inviare, risparmiare e condividere il denaro a costo zero. Nel 2020 ha chiuso un round da 6 milioni con Banca Profilo e Sator Private Equity Fund.

The Italian Startup Database a oggi conta 271 schede di startup.