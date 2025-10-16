18.5 C
Startup italiane nel 2025: le più dinamiche secondo LinkedIn

LinkedIn ha pubblicato la sesta edizione della classifica Top Startups Italia, che identifica le dieci giovani aziende italiane più innovative e in crescita. Questa graduatoria si basa su dati della piattaforma e analizza quattro indicatori: l’espansione della forza lavoro, l’interesse degli utenti e dei candidati, le interazioni con i contenuti aziendali e la capacità di attrarre nuovi talenti.

L’iniziativa mira a ritrarre lo stato dell’ecosistema startup italiano, mettendo in evidenza le aziende che stanno rivoluzionando il panorama innovativo del Paese. L’edizione attuale mostra un contesto in forte evoluzione, dove la tecnologia viene utilizzata per migliorare la vita delle persone e l’efficienza delle imprese. Sono particolarmente rilevanti le soluzioni che combinano intelligenza artificiale, sostenibilità e impatto sociale, spaziando dai servizi digitali per il benessere mentale alla gestione dei flussi finanziari, fino all’ottimizzazione dei processi aziendali.

In testa alla classifica si posiziona Serenis, che offre integrazioni di psicoterapia e coaching tramite piattaforme digitali. Al secondo posto si trova Smartness, che aiuta le imprese dell’ospitalità a ottimizzare i prezzi in tempo reale, seguita da Up2You, un’azienda greentech che supporta le imprese nella misurazione delle emissioni.

Le altre startup nella classifica includono Qomodo, una fintech che semplifica la gestione della liquidità, e Sibill, una piattaforma AI per le PMI. Poco dopo ci sono Subbyx, che offre abbonamenti a dispositivi tecnologici, e Tundr, che digitalizza i benefit aziendali. Viceversa, 1000Farmacie e Spoki chiudono la lista.

Quest’anno, otto startup su dieci sono presenti per la prima volta, un segno di un ecosistema in continuo rinnovamento. La classifica è supportata da dati provenienti da milioni di membri italiani del network professionale.

