Startup italiane e intelligenza artificiale: il futuro è qui!

Negli ultimi tempi, l’intelligenza artificiale generativa ha conquistato un ruolo centrale nel panorama tecnologico globale, con i principali sviluppi provenienti dalla Silicon Valley. Le aziende come OpenAI e Google dominano il settore, mentre la Cina cerca di recuperare terreno con iniziative come DeepSeek. L’Europa, però, risulta ancora marginale, mostrando una scarsità di protagonisti nel campo.

Nel tentativo di invertire questa tendenza, la Commissione europea ha annunciato a febbraio un piano da 200 miliardi di euro per investimenti in AI, incluso un fondo di 20 miliardi destinato a gigafactory. Ma cosa stanno realizzando le startup europee, in particolare italiane?

Una di queste è Translated, attiva nella traduzione automatica basata su intelligenza artificiale e fondata a Roma nel 1999. Nonostante il suo quartier generale in Italia, l’85% dei ricavi proviene dalla California, con un fatturato annuale di 80 milioni. L’azienda ha recentemente sviluppato “Lara”, un modello interattivo in grado di spiegare e migliorare le traduzioni, chiedendo input all’utente sul contesto e sul tono desiderato. Translated è anche alla guida di un progetto finanziato dall’Unione Europea con 29 milioni di euro, volto a creare modelli di AI multimodali per applicazioni avanzate in vari settori, dal monitoraggio ambientale alla diagnosi medica.

Un’altra startup, Exein, si distingue per offrire soluzioni di cybersecurity integrate in dispositivi connessi. Recentemente, ha ottenuto 70 milioni di euro in un round di finanziamento di serie C. Il fondatore, Gianni Cuozzo, evidenzia come l’azienda stia puntando sulla miniaturizzazione dei modelli di AI, considerando le sfide economiche nell’adozione internazionale della lingua italiana. Exein punta a sviluppare applicazioni AI nel settore industriale, dove le competenze italiane potrebbero generare innovazione significativa.