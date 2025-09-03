23.9 C
Roma
mercoledì – 3 Settembre 2025
Economia

Startup italiane: cresce il modello ibrido sociale ed economico

Da StraNotizie
Startup italiane: cresce il modello ibrido sociale ed economico

Nell’ultimo rapporto del Social Innovation Monitor, emerge che il 6% delle startup italiane integra una missione sociale o ambientale nel proprio modello di business. Questo significa che ci sono 640 aziende con queste caratteristiche, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente, mentre il numero totale di startup è diminuito del 9% nello stesso periodo. Le startup con vocazione sociale o ambientale si trovano principalmente al Nord, con la Lombardia che ne ospita quasi la metà. Queste imprese, sebbene abbiano un numero di dipendenti simile a quello delle startup tradizionali, mostrano un maggior coinvolgimento femminile, con il 23% delle donne ai vertici, rispetto al 14% delle startup tradizionali.

Il report indica inoltre che gli acceleratori d’impresa stanno dando maggiore attenzione a queste realtà, con il 54% che supporta almeno una startup sociale o ambientale. Le startup innovative a vocazione sociale (Sivas) devono operare in settori specifici come assistenza sociale e tutela ambientale. Le società benefit, inoltre, si impegnano a generare un impatto positivo oltre al profitto, modificando il proprio statuto per includere obiettivi comunitari.

Negli ultimi anni, il numero di società benefit è raddoppiato, con 2795 attive in Italia, e le B Corp hanno raggiunto quota 276. Tuttavia, le startup Sivas hanno visto un calo del 28%, scendendo a 142 unità.

In questo contesto, GoBeyond ha lanciato la nona edizione della Call for Ideas, offrendo un premio di 50 mila euro alla startup vincitrice e opportunità per l’internazionalizzazione, oltre a supporto per startup in fase iniziale. Le iscrizioni sono aperte fino al settembre 2025 e i criteri di valutazione includono impatto, utilità, fattibilità, scalabilità e innovazione.

