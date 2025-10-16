17.6 C
Roma
venerdì – 17 Ottobre 2025
Tecnologia

Startup italiana rivoluziona la moda con intelligenza artificiale

Da stranotizie
Startup italiana rivoluziona la moda con intelligenza artificiale

La moda sta affrontando una significativa trasformazione, grazie a una startup italiana chiamata Make it REAL. Questa iniziativa combina creatività e tecnologia per rivoluzionare il processo di produzione dei contenuti, accelerando i tempi e ampliando le possibilità narrative.

L’idea nasce dall’esigenza di brand nel settore della moda di distinguersi attraverso immagini di alta qualità e originali. Simone Grossi e Samuele Bandera hanno fondato la startup a Milano per rispondere a una domanda cruciale: come rendere la produzione fotografica dieci volte più veloce e accessibile. Secondo Grossi, la crescita degli investimenti pubblicitari porta con sé un aumento della richiesta di contenuti, che i metodi tradizionali non riescono sempre a soddisfare.

Make it REAL ha sviluppato un software innovativo che utilizza l’intelligenza artificiale per generare servizi fotografici virtuali a partire da una semplice immagine. Il sistema replica fedelmente il prodotto e consente di creare ambientazioni e modelli virtuali, permettendo di posizionare un abito in contesti iperrealistici, senza la necessità di trasportare né prodotti né troupe.

Per realizzare questa visione, è stato creato un team di esperti in AI e sviluppatori, il cui lavoro ha attirato l’attenzione di marchi internazionali che già utilizzano la tecnologia per le loro campagne. Grazie a un finanziamento iniziale di 500 mila euro e a una valutazione post-money di 3 milioni, supportato da un investitore di rilievo nel mondo della moda, Make it REAL è ora pronta per il mercato con due soluzioni: AI Studio e Digital Lookbook, puntando su velocità, inclusività e sostenibilità.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Musica da Film Italiana: Il Bellini Ensemble ad Abbazia
Articolo successivo
La saga della birra: House of Guinness e l’Irlanda in gioco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.