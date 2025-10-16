Startup italiana rivoluziona la moda con intelligenza artificiale

La moda sta affrontando una significativa trasformazione, grazie a una startup italiana chiamata Make it REAL. Questa iniziativa combina creatività e tecnologia per rivoluzionare il processo di produzione dei contenuti, accelerando i tempi e ampliando le possibilità narrative.

L’idea nasce dall’esigenza di brand nel settore della moda di distinguersi attraverso immagini di alta qualità e originali. Simone Grossi e Samuele Bandera hanno fondato la startup a Milano per rispondere a una domanda cruciale: come rendere la produzione fotografica dieci volte più veloce e accessibile. Secondo Grossi, la crescita degli investimenti pubblicitari porta con sé un aumento della richiesta di contenuti, che i metodi tradizionali non riescono sempre a soddisfare.

Make it REAL ha sviluppato un software innovativo che utilizza l’intelligenza artificiale per generare servizi fotografici virtuali a partire da una semplice immagine. Il sistema replica fedelmente il prodotto e consente di creare ambientazioni e modelli virtuali, permettendo di posizionare un abito in contesti iperrealistici, senza la necessità di trasportare né prodotti né troupe.

Per realizzare questa visione, è stato creato un team di esperti in AI e sviluppatori, il cui lavoro ha attirato l’attenzione di marchi internazionali che già utilizzano la tecnologia per le loro campagne. Grazie a un finanziamento iniziale di 500 mila euro e a una valutazione post-money di 3 milioni, supportato da un investitore di rilievo nel mondo della moda, Make it REAL è ora pronta per il mercato con due soluzioni: AI Studio e Digital Lookbook, puntando su velocità, inclusività e sostenibilità.