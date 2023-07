Startup, El Aouak (ParkingMyCar): "E' boom con sosta digitale, +2000% in ultimo anno"

“Una crescita del 2000% nell’ultimo anno e internazionalizzazione a partire dal 2024”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Mattia El Aouak, ceo di ParkingMyCar, la start up attiva nel campo della sosta digitale, delinea bilancio e prospettive della società che si sta facendo largo nel panorama italiano puntando, nei prossimi mesi, anche al mercato europeo.

“In questi giorni ci apprestiamo a rilasciare la nuova app -spiega il ceo- una delle poche sul mercato a mettere insieme prenotazione e pagamento della sosta, con delle novità importanti per automobilisti e viaggiatori. Abbiamo inserito la possibilità di interrompere la sosta in qualsiasi momento pagando solo la durata effettiva, oppure estenderla se si decide di rimanere per più tempo. Un vantaggio che si unisce alla geolocalizzazione del parcheggio ed alla comparazione delle tariffe di quasi 5mila strutture”.

Risultati importanti per la start up umbra, la cui crescita viene così tratteggiata: “La società è giovane -spiega il fondatore- come lo sono i suoi addetti: a fine 2021 eravamo appena in sei, ora ParkingMyCar conta circa 30 dipendenti e altrettanti collaboratori, con una età media che non arriva a 35 anni. La presenza in Italia è incrementata notevolmente: ParkingMyCar è operativa in tutti gli scali portuali e aeroportuali del Paese, sia con strutture private sia attraverso le strutture di parcheggio ufficiali degli aeroporti”, sottolinea.

“Ci occupiamo -elenca il ceo della startup- della prenotazione dei parcheggi off street in più di 20 città e del pagamento della sosta di superficie in oltre 50 comuni italiani. Oltre 400, poi, le strutture partner. Tra le ultime attivazioni ci sono Verona, San Benedetto del Tronto, Bari, Misano Adriatico e Roma (città, aeroporti di Fiumicino e Ciampino, porto di Civitavecchia). ParkingMyCar realizza un vero e proprio ecosistema digitale che mette insieme città, porti e aeroporti, e punterà nei prossimi mesi su nuovi servizi e nuovi mercati per scalarli il più rapidamente possibile”, rimarca.

“La nostra missione -aggiunge El Aouak- è quella di consentire la migliore pianificazione della sosta, contribuendo ad eliminare il traffico e lo stress che ogni automobilista subisce in questa operazione. La sosta gestita digitalmente è il primo anello della mobilità del futuro, in cui ogni servizio sarà integrato senza la necessità di saltare da una piattaforma all’altra. ParkingMyCar considera le tecnologie digitali come la chiave di volta per la sostenibilità delle città”, ribadisce.

“La caratteristica che ci distingue sul mercato è quella di conciliare in una unica app il pagamento e la prenotazione dei parcheggi in porti e aeroporti, città e stazioni raggiungendo un numero sempre più crescente di utenti mobile, ormai lo strumento principe per gli utenti della smart mobility”, conclude.