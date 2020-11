Emotiva, startup deep tech di intelligenza artificiale specializzata nel riconoscimento delle emozioni, lanciata da LVenture Group, presenta, in occasione del Marketing Research Forum, EmPower, una piattaforma SaaS per misurare le risposte emotive delle persone mentre guardano un contenuto media e fornire metriche predittive utili alle aziende per prendere decisioni di business accurate. EmPower si basa sulla tecnologia proprietaria sviluppata da Emotiva: algoritmi di computer vision e machine learning che analizzano le risposte emotive delle persone in tempo reale, misurando le micro-espressioni facciali attraverso una normale webcam, utili a raccogliere dati per comprendere i comportamenti umani.

