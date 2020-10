Si è conclusa con un record di candidature la call for ideas per la quinta edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana: sono oltre 400 i progetti registrati sul sito www.digithon.it, che verranno selezionati dal Comitato Scientifico per la finale della competition che si svolgerà – per la prima volta in live streaming per garantire la massima sicurezza vista l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 – il 23 e 24 ottobre. Vista la straordinaria partecipazione, l’organizzazione ha deciso di portare, diversamente da quanto inizialmente previsto per questa speciale edizione, da 30 a 50 il numero di startup che si contenderanno la vittoria.

