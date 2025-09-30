Startup Arke: Innovazione ERP per l’industria manifatturiera italiana

Michela Andreolli ha presentato i piani di Arke, una startup che offre una piattaforma ERP per il settore manifatturiero, finalizzata ad automatizzare acquisti, ordini e piani di produzione. Andreolli, con un’esperienza in Google e Amazon, ha scelto di concentrarsi su questo ambito per risolvere i problemi di flussi informativi nelle aziende, che spesso si trovano ad affrontare interruzioni.

Arke sviluppa una piattaforma ERP in grado di adattarsi ai processi interni delle imprese, semplificando le attività e ottimizzando l’uso del tempo e delle risorse. Secondo l’azienda, il suo prodotto può facilmente sostituire o integrarsi con sistemi gestionali già esistenti, come ERP, MES e MRP, e la sua implementazione richiede mediamente solo tre settimane. Gli utenti possono configurare il sistema senza necessità di scrivere codice.

Una volta installata, la piattaforma automatizza il inserimento dei dati grazie a un’app che sfrutta l’intelligenza artificiale per estrarre informazioni da vari documenti e alimentare il database. Include anche un assistente AI e una dashboard che supportano gli utenti nelle operazioni quotidiane, suggerendo acquisti, ordini e piani di produzione in base alle regole stabilite dall’azienda.

Nel lanciare il servizio, Andreolli ha sottolineato le difficoltà affrontate dalle piccole e medie imprese in termini di produttività e digitalizzazione, associando queste sfide alla mancanza di strumenti adeguati. Il team di Arke ha condotto interviste con 300 aziende per identificare i principali ostacoli che limitano produttività e margini. La startup ha partecipato a un programma di startup finanziato da Exor, per comprendere meglio le necessità del settore.