Fiscozen, Dante Medical Solutions, Step 4 Business, enGenome, Voiseed, Sibill, Emotiva e Herbolea sono le 8 nuove startup entrate nello Startup Database di Italian Tech lanciato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco più nel dettaglio chi sono e come crescono.

Fiscozen è una startup che ha sviluppato una piattaforma per gestire la Partita Iva online. Fondata nel 2017 da Enrico Mattiazzi, Fabio Ciotoli e Vito Lomele, nel 2020 ha chiuso un aumento di capitale da 3 milioni di euro. Il round è stato guidato da United Ventures, insieme a investitori seed e business angel già presenti nella società.

Dante Medical Solutions è un’azienda farmaceutica innovativa che propone prodotti nel mercato degli integratori alimentari. Fondata nel 2015 da Giorgio Pautrie, nel 2020 ha chiuso un round da 3 milioni con un gruppo di investitori privati, tra cui Zlatan Ibrahimovi?.

Step 4 Business è una startup che ha sviluppato una serie di soluzioni pensata per le piccole e medie imprese, per soddisfare i bisogni degli imprenditori e delle aziende. Fondata nel 2020 da Marco Montagnani, Nuno Couceiro e Alberto Almoguera, nello stesso anno ha chiuso un seed round da 8,5 milioni guidato da Gruppo Azimuth, CRIF e Gellify.

enGenome è uno spin-off dell’Università di Pavia che sviluppa software per la diagnosi di malattie genetiche. A ottobre 2021 ha raccolto 3,7 milioni di euro, parte a fondo perduto e parte in equity, vincendo una call dell’European Innovation Council (EIC) Accelerator. La startup è stata fondata nel 2016 Pavia da Susanna Zucca, Ettore Rizzo e Ivan Limongelli.

Voiseed è una startup che ha sviluppato un software di intelligenza artificiale per generare voci virtuali ricche di espressione in varie lingue. A ottobre 2021 ha raccolto 3 milioni di euro, parte a fondo perduto e parte in equity, vincendo una call dell’European Innovation Council Accelerator. La startup è stata fondata nel 2020 a Milano da Andrea Ballista e Luca Dell’Orto e accelerata da Berkeley SkyDeck, l’acceleratore dell’Università di Berkeley.

Sibill è una startup che ha sviluppato una piattaforma per la gestione intelligente della liquidità aziendale. A novembre 2021 ha raccolto 500mila euro in un round guidato dal venture builder danese Founders e partecipato da un gruppo di business angel

Emotiva è una startup che misura le risposte emotive delle persone attraverso algoritmi di computer vision e machine learning che identificano i micro-movimenti del volto. A novembre 2021 ha chiuso un round da 610mila euro guidato da LVenture Group e partecipato da una cordata di business angel. La startup, fondata a Milano nel 2017 da Lorenzo Corbo, Andrea Lordi e Andrea Sempi, aveva chiuso un round pre-seed da 110mila euro sempre con LVenture nel gennaio 2020.

Herbolea è una startup che ha sviluppato una tecnologia a basso impatto ambientale per estrarre i principi attivi da piante di cannabis. A novembre 2021 ha chiuso un round di serie A da 5 milioni di euro guidato dal fondo francese specializzato in cannabis farmaceutica Óskare Capital (che ha investito 2,5 milioni di euro). L’azienda, fondata nel 2017 a Sesto Fiorentino (Firenze), è guidata da Marco Merciai.

The Italian Startup Database, i numeri del db di Italian Tech: a oggi il database di Italian Tech conta 286 schede di startup.